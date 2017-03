La Chine aurait vendu des avions aux Iraniens qui contiennent une technologie israélienne

Une information du site Debka Life affirme que la Chine va vendre à l’Iran 10 avions de guerre de technologie avancée dont de nombreux analystes pensent qu’ils contiennent des composants israéliens. L ‘affaire conclue entre les deux pays serait d’une valeur de 40 millions $.

Bien que l’accord n’a pas été confirmée indépendamment par aucun des gouvernements, un journal chinois a déclaré jeudi qu’un accord venait d’être conclu. L ‘Iran ne fournira pas l’argent, mais du pétrole brut, qui sera livré au cours des 20 prochaines années.

Debka Life avait assuré que le nombre d’avions destinés à la vente serait de 150 unités. Selon certains analystes, l’avion de combat Chengdu J-10, que la Chine a introduit en 2005, « ressemble fortement au Lavi d’Israël ». Le Lavi était un avion de chasse israélien développé dans les années 1980 qui a finalement été mis en veilleuse à cause de ses coûts d’exploitation et parce qu’Israel Air Force, largement poussé par les Américains, voulait acheter des avions de fabrication américaine, les F-15.

La principale raison de la décision du gouvernement de ne pas poursuivre le développement du Lavi était l’opposition féroce de la part des États-Unis qui craignait que le Lavi posséde un équipement et des capacités de pointe, et deviendrait une forte concurrence pour les avions de combat américains sur le marché des armes du monde.