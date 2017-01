La cohorte féminine d’anges gardiens de Tsahal ! Par Bely

Après les vœux, la réalité : Ne pas rendre hommage à nos soldats, (et plus particulièrement, féminisme oblige, à nos soldates), de veiller sur nous comme ils le font, oublier que nous leur devons notre survie et la possible réalisation de tous nos souhaits serait aussi indigne qu’impensable !

Voilà pourquoi un petit tour sur le site de Tsahal s’impose, juste un rappel, un exemple à propos de l’action de nos soldates en générale et en particulier de…

« Ces femmes qui traquent les activités terroristes du Hezbollah.

… Cette base de contrôle comprend uniquement des femmes qui ont presque toutes moins de 20 ans. Après avoir terminé leur entraînement de base et une formation spécialisée, elles surveillent aujourd’hui la frontière israélo-libanaise depuis leurs écrans. L’ambiance dans la salle de contrôle est plutôt détendue et même amusante. Les filles plaisantent et discutent entre elles. “Nous ne rentrons pas souvent à la maison et nous travaillons pendant de longues heures ensemble donc nous sommes vraiment proches,” raconte la caporale Dana. “Nous passons les fêtes ensemble. Je vois [les soldats de l’autre salle de contrôle] plus que ma propre famille.” Même si ce travail demande une grande concentration et n’est pas toujours facile, elles savent à quel point il est important.

En gardant un œil sur les cibles spécifiques et les personnes qui ont l’air suspectes, ces femmes collectent des informations cruciales pour la sécurité d’Israël. Pas tout le monde comprend ce que l’on fait mais les soldats combattants connaissent l’importance de notre travail. Lorsqu’ils font des gardes ou des opérations, ils nous demandent de les protéger, ils disent ‘vous êtes nos yeux.’” Les soldats combattants ne sont pas familiers avec la zone et chaque camion peut être un ennemi. Les soldates des salles de contrôle qui surveillent jour et nuit la frontière savent repérer ce qui pourrait être une menace pour Israël.

En temps de guerre, les informations collectées par la salle de contrôle font toute la différence. Grâce à cette surveillance constante, nos forces savent quelle maison fouiller et quels véhicules ou personne rechercher.

Les caporales Maya et Dana sont originaires du nord, non loin de la base où elles servent. Si le Hezbollah lançait une attaque menaçant la frontière nord d’Israël, elles seraient les premières à l’identifier. “Je voulais vraiment servir ici parce que c’est proche de ma maison,” a dit la caporale Dana. “Nous avons vécu la Seconde Guerre du Liban et pour moi, il est de mon devoir de servir ici et de protéger ma maison.” La caporale Maya est d’accord : “Si quelque chose se passe, c’est aussi et surtout ma maison que je protège.”

Sa maison ? Pas seulement ! Seule sa modestie l’empêche de mettre en avant que de par son action, elle protège les nôtres aussi…

Et qui sauve les maisons préserve la vie de ses habitants !