La communauté juive de Nouvelle Zélande, sans reproche contre son gouvernement, met la pression sur Israël

Après que la Nouvelle-Zélande a été l’un des quatre pays à parrainer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant Israël, la communauté juive du pays a appelé les gouvernements de Nouvelle-Zélande et d’Israël à travailler ensemble pour maintenir ouverte l’ambassade d’Israël à Wellington.

Le plaidoyer fait suite au rappel en Israël de son ambassadeur en Nouvelle-Zélande, après le passage vendredi d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la poursuite des constructions dans les villages juifs de Judée Samarie, dans le Golan et aussi à Jérusalem-Est.

La porte-parole du Conseil juif de Nouvelle-Zélande, Juliet Moses, a déclaré que l’ambassade d’Israël était importante pour la communauté juive mais s’est abstenue de critiquer la décision infâme de son gouvernement.

« L’ambassade d’Israël joue un rôle vital dans la vie juive en Nouvelle-Zélande. Il soutient et promeut les festivals juifs et les activités culturelles, et facilite les liens d’affaires entre les deux nations. L’ambassade a également un rôle clé dans l’engagement avec d’autres groupes religieux dans toute la Nouvelle-Zélande « , a-t-elle déclaré.

Elle a également dit que l’ambassade joue un rôle central dans les commémorations de l’année prochaine de 100 ans de la campagne du Corps d’Armée australien et néo-zélandais en terre d’Israël. « Il serait décevant de constater que la coopération entre les deux pays pour cet événement historique n’ait pas lieu », a-t-elle déclaré.