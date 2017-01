La compagne de l’assassin de l’Hypercacher très heureuse en Syrie

Selon des écoutes que le site Mediapart dévoile, Hayat Boumeddiene, la compagne d’Amedy Coulibaly abattu par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) lors du raid qui délivra les otages de l’Hypercacher dit être « très heureuse en Syrie » et ne manifeste aucun regret. D’après une retranscription d’une conversation avec son oncle, elle « va bien et apprend la religion ». A une de ses sœurs, elle affirme qu’elle ne s’est pas remariée et n’est pas enceinte, contrairement à certaines rumeurs. Elle ajoute que la Syrie, « c’est magnifique (…) c’est trop bien ! C’est mieux que ce que j’imaginais (…) tu vis mieux qu’en France ». Et qu’en Algérie apparemment : « Ici les maisons n’ont rien à voir avec les maisons du bled. Tu vas être choquée, tu vas me dire : « c’est quoi cette maison de luxe ! ».