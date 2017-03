La Cour suprême rend un jugement favorable aux Juifs

Tout arrive…L’État a soumis à la Cour suprême une réponse complémentaire au dossier dans lequel les requérants pro-Arabes cherchent à détruire les maisons des meurtriers juifs de Mohammed Abu Khdeir.

Dans le rapport déposé sous les auspices du Premier Ministre, du Ministre de la Défense, du Procureur général et du Procureur de l’Etat, il est spécifié que le Ministre de la Défense avait décidé de ne pas ordonner le scellement ou la démolition de la maison de l’assassin juif.

« Par conséquent, même si une attaque grave est perpétrée par des individus appartenant à un groupe qui pratique le terrorisme à une échelle limitée, alors qu’il n’y a pas d’appui et d’encouragement pour continuer à mener des activités terroristes en provenance de ce même groupe, il n’y a aucune raison de procéder à la démolition des structures », lit-on dans le rapport.

Le procureur Avinoam Segal-Elad, du département des pétitions de la Cour suprême, a également déclaré que le ministre de la Défense estime que les mesures prises aujourd’hui offrent déjà une dissuasion suffisante et qu’il n’y a aucune raison d’invoquer de nouvelles mesures contre d’autres groupes au-delà des habitants arabes de Judée et de Samarie et des habitants de Jérusalem-Est.