la dhimmitude occidentale se retrouve dans le football

Le Real de Madrid a décidé de tout simplement éliminer la croix de son logo pour faire plaisir à six pays du Golfe persique. La modification est bien plus discrète que celle du logo de la Juventus.

La croix surplombant la couronne du logo du Real va donc disparaître sur les maillots commercialisés dans les pays du Golfe. Les dirigeants madrilènes viennent de signer un partenariat exclusif avec Marka, un groupe de distribution, prévoyant cette modification. L’accord concerne l’ensemble des produits dérivés du club et couvre six pays : les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahrein et Oman.

Interrogé par l’agence Reuters, le vice-président de Marka a expliqué : « Nous devons prendre des précautions dans cette région où il existe une sensibilité particulière sur les produits avec une croix. »