La famille du terroriste au camion de Jérusalem sera financièrement récompensée par l’Autorité palestinienne

En plus du silence assourdissant du président palestinien Mahmoud Abbas, qui n’a pas condamné l’attentat terroriste de dimanche à Jérusalem, l’Autorité palestinienne se prépare à récompenser la famille du terroriste avec une allocation mensuelle de 760 dollars pour le meurtre d’Israéliens.



Conformément à la politique de l’AP, la veuve de Fadi al-Qanbar, résident de Jérusalem-Est, éliminé par balles lors de son attaque au camion contre une foule de soldats dans le quartier d’Armon HaNatziv à Jérusalem, recevra 760 $ par mois pour le reste de sa vie. Elle recevra également une subvention unique de plus de 1500 $ dans les prochains mois, a rapporté l’ONG israélienne Palestinian Media Watch. Pendant ce temps, la sœur de Qanbar a loué son frère, selon elle le «plus beau martyr».

Qanbar, qui aurait été inspiré par des attaques de l’Etat islamique, a assassiné quatre personnes et en a blessé 17 autres.

Alors qu’Abbas n’a pas fait de déclaration publique condamnant l’attaque, les médias officiels de l’Autorité palestinienne – à la fois les journaux et la télévision – ont loué à maintes reprises Qanbar comme un «shahid», ou martyr. Les organisations terroristes palestiniennes qui sont membres de l’OLP – l’organisme qui supervise les rémunérations des terroristes et de leurs familles – ont ouvertement exalté l’attaque.

Le Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) a déclaré que « l’opération » était une « bénédiction » et une preuve que « l’intifada des jeunes Palestiniens se poursuit et se renforce et s’améliore. »

Le Front démocratique pour la libération de la Palestine (DFLP) a déclaré que l’attentat constituait un «droit légal» des Palestiniens «ancrés dans le droit international et toutes les résolutions des organes internationaux» et était une «réponse naturelle» à la « méprisable occupation de Jérusalem et de ses lieux saints. »

Pendant ce temps, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa basées à Gaza ont « béni l’héroïque » attaque comme une « brave résistance qui souligne qu’il n’y a aucune option qui dépasse l’option du fusil et de la lutte armée ».

« Nous appelons notre peuple en Cisjordanie et à Jérusalem à mener des opérations individuelles de bonne qualité comme celles-ci, et à viser les soldats de l’occupation et les troupeaux de ses colons ». Ces attentats « ne nécessitent pas de décision ou d’approbation par aucune des parties », a déclaré le groupe, selon l’agence indépendante Amad.