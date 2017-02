La fille de Donald Trump raconte sa conversion au judaïsme!

Donald John Trump se lance dans la campagne électorale américaine. Il est célèbre pour avoir bâti son empire et sa notoriété sur des bâtiments prestigieux qui portent la plupart du temps son nom, avec notamment des gratte-ciel. D’après le magazineForbes, sa fortune était estimée à 4,1 milliards de dollars en 2015. Ivanka Trump, sa fille, a l’air d’appartenir à la dynastie Kennedy. Elle est grande, blonde, belle, avec une voix grave. Elle a fait de bonnes études et elle semble avoir réussi à faire sa place dans l’organisation de son père. Elle est aujourd’hui vice-présidente de la Trump Organization en charge du développement et des acquisitions. Mais surtout elle est…juive!

Ivanka Trump, la fille de Donald et Ivana Trump, a partagé son expérience à propos de sa conversion au judaïsme. Elle décrit comment cela a amélioré sa vie de famille dans une interview avec le magazine Vogue. Elle a donné des détails en disant qu’ Elle a jugé important de préciser qu’ils n’utilisaient pas leurs téléphones pendant toute la journée. Ivanka Trump est mariée à Jared Kushner, jeune homme au physique très lisse, lui aussi héritier d’un empire immobilier. Ils ont deux enfants ensemble. Elle met en scène leur intimité sur son compte elle et son mari, Jared Kushner gardaient le Shabbat.Ivanka Trump est mariée à Jared Kushner, jeune homme au physique très lisse, lui aussi héritier d’un empire immobilier. Ils ont deux enfants ensemble. Elle met en scène leur intimité sur son compte Instagram très fourni. Ce qu’elle y montre est aimable et bien élevé.

« Nous observons le shabbat », a déclaré Ivanka Trump. «Du vendredi au samedi, nous ne faisons rien, à part nous promener l’un avec l’autre. Nous ne passons pas d’appels téléphoniques « . Elle ne préfère pas s’attarder sur sa conversion mais lorsque des serveurs ont mis de la nourriture devant elle, elle précise: «Nous ne mangeons pas de viande … ou bien, nous la mangeons casher. »

Sa vie a changé depuis sa conversion en 2009, afin d’épouser son mari car les Kushner sont des juifs orthodoxes.

« C’ est une chose intime pour nous », a déclaré Ivanka Trump, qui a pris « Yael » comme nom hébreu. »Nous sommes assez religieux, plus que certains, mais moins que d’autres», a expliqué Trump. « Ça a été une si grande décision dans ma vie. Je suis très moderne, mais je suis aussi une personne très traditionnelle, et je pense que c’est une composition intéressante vue la façon dont j’ai été élevé. Je trouve vraiment qu’avec le judaïsme se crée un modèle extraordinaire dans la connectivité familiale « .

En termes d’image, Ivanka Trump peut aider la campagne de son père. Mais contrairement à Chelsea Clinton, elle ne participera probablement pas à l’élaboration du programme – mais Donald Trump n’ira probablement pas jusque là dans la course non plus.