La fin du cauchemar terroriste souterrain : Israël peut désormais repérer les tunnels

Durant le mois d’août, Coolamnews publie les articles les plus lus de l’année 2014-2015. (Cet article a paru le 16 avril 2015)

Les habitants des localités situées à la périphérie de la bande de Gaza peuvent pousser un « ouf » de soulagement. Après la sécurisation des airs avec le système « Dôme de fer », , Israël contrôlera également son sous-sol.

« Elbit systems » a mis au point en un temps record, un système capable de détecter tout forage de tunnel ou bruits souterrains suspects. Après plusieurs mois de tests, ce nouveau système, une sorte de « géophone », doté de capteurs ultra-sensibles a donné satisfaction sur toute la ligne. Ce petit appareil qui tient dans la main permet d’identifier avec certitude l’emplacement d’excavation et peut même repérer une personne à une profondeur d’un kilomètre environ.

La rapidité avec laquelle les chercheurs d’Elbit Systems et de Rafael Advanced Defense Systems, ont travaillé est assez remarquable. Les travaux de recherche ont commencé à la fin de la guerre contre le Hamas l’été dernier et 8 mois plus tard, le nouveau système était au point.

Selon les informations diffusées, il ne s’agirait pas simplement d’un prototype destiné à être amélioré. La Défense israélienne n’a pas lésiné sur les moyens, des appareils ont d’ores et déjà été disposés à des endroits stratégiques tout autour de la bande de Gaza. Dès la formation du nouveau gouvernement et le déblocage des budgets alloués aux différents ministères, d’autres dispositifs seront déployés pour ceinturer l’ensemble des zones sensibles, que ce soit dans le sud face au Hamas, ou dans le nord, face aux positions du Hezbollah libanais.