La Grande-Bretagne vole au secours d’Israël à Genève

Julian Braithwaite, le représentant permanent du Royaume uni auprès de l’ONU à Genève, hausse le ton à ‘égard du Conseil des Droits de l’Homme (OHCHR) contre son « parti pris flagrant » envers Israël, après que l’organe onusien de Genève ait adopté (encore !) quatre résolutions sur le conflit israélo-palestinien et une résolution sur le Golan.

Le gouvernement de Theresa May reproche aussi au Conseil des Droits de l’Homme de ne jamais dénoncer le terrorisme qui frappe Israël et a souligné que sur 135 résolutions votées par le Conseil, 68 étaient consacrées à la condamnation d’Israël! « Selon un rapport Quartet sur le Moyen-Orient, en 2016 , il s’est produit 250 attaques terroristes qui ont fait au moins 30 victimes israéliennes », a déclaré Braithwaite, ajoutant: « mais la terreur et l’incitation à la haine ne font l’objet d’aucunes discussions et des décisions du Conseil cette semaine – ce n’est pas acceptable « at-il ajouté.

La mission britannique permanente à l’ONU a noté dans une déclaration, parue après que les résolutions aient été votées contre Israël, qu’aucune résolution ne condamnait pas les incitations palestiniennes à la violence.

Le représentant britannique a aussi cité la résolution condamnant la présence d’Israël sur le Golan alors que le Conseil ignore pratiquement les horreurs qui se déroulent du côté syrien où des centaines de milliers de civils sont massacrés.

Il s’agit d’un deuxième avertissement adressé au OHCHR après celui des Etats-Unis par la voix de son ambassadrice à l’ONU Nikki Haley.

Vendredi dernier, Binyamin Netanyahou a transmis ses condoléances à son homologue britannique Theresa May après l’attentat de Londres et l’a également remerciée pour avoir modifié la position de la Grande-Bretagne au OHCHR à Genève. « Je l’ai également remercié de son intention qui a été mise en œuvre quelques heures plus tard au Conseil des Droits de l’Homme, ainsi qu’est nommé cet étrange organe de l’ONU, sur la modification de leur position et, plus important encore, sur le discours important prononcé par les représentants britanniques qui ont affirmé que si le parti-pris systématique contre Israël se poursuivait dans cette assemblée, la Grande-Bretagne s’opposerait systématiquement à ses décisions … Je pense que c’est un signe important dans la direction que nous voulons encourager la communauté internationale à suivre. Nous pensons qu’il est temps de faire évoluer l’attitude partiale contre Israël dans les organismes internationaux ».