La grève des habitants expulsés d’Amona se poursuit

Les représentants d’Amona ont fait référence à la prochaine réunion entre le Premier ministre et l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Jason Greenblatt.

« Aujourd’hui, Pourim Shushan , nous sommes dans notre douzième jour de grève de la faim, y compris le Shabbat et les vacances, nous demandons que le Premier ministre respecte son obligation et accepte la décision du gouvernement d’établir une nouvelle communauté dans laquelle nous, les évacués d’Amona, pourrons reconstruire nos vies et poursuivre notre mission sioniste. Nous n’accepterons rien de moins que la création d’une nouvelle communauté sur les terres de l’Etat comme nous avons déjà été informés. »