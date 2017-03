La high-tech médicale israélienne fait pâlir le BDS

Le secteur de la santé numérique israélien a connu une croissance significative en 2016, tant en termes de financement qu’en termes de nombre d’entreprises, selon un rapport publié par Start-Up National Central avant la conférence et l’exposition MIXiii BIOMED 2017 qui se tiendra à Tel Aviv, du 23 au 25 mai prochain.

Les investissements dans la santé numérique israélienne ont atteint 183 millions de dollars en 2016, soit une hausse de près de 30% par rapport aux 144 millions de dollars en 2015. Les outils personnels de santé et l’analyse médicale représentaient plus de 70% du volume des transactions en 2015 et 2016. BDS n’a plus qu’à pleurer…