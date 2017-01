La justice française juge un homme qui avait blessé son cambrioleur

Justice implacable pour les victimes de crimes et délits? Un Lyonnais a été placé en garde à vue ce jeudi pour des violences sur un cambrioleur qu’il avait surpris dans son salon de coiffure. Libre à l’issue de son audition, il sera jugé en même temps que le cambrioleur, également poursuivi pour violences.

Le 26 Décembre dernier, le cambrioleur surpris par le propriétaire était bien décidé à ne pas se laisser interpeller. Une bagarre éclate entre les deux hommes, les coups sont violents de part et d’autre. Blessé à la main, le propriétaire pousse son adversaire, qui tombe lourdement dans un escalier. Sérieusement blessé dans sa chute, le cambrioleur est hospitalisé et le propriétaire doit recevoir des soins, subissant respectivement 21 et 7 jours d’incapacité.