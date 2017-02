La leader juive américaine anti-Tsahal se répand en complaintes pour son mauvais accueil en Israël

Elle en fait des tonnes pour se plaindre de son accueil glacial à l’aéroport Ben Gourion…Jennifer Gorovitz, vice-présidente de l’ONG américaine « New Israel Fund », venue en Israël pour critiquer Tsahal, ne décolère pas d’avoir été accueilli si fraîchement et trouve dans le journal Haaretz une oreille attentive à ses plaintes…

Jennifer Gorovitz, 50 ans, est une dirigeante associative juive très proche de l’administration Obama, dont elle partage les critiques à l’encontre de l’Etat juif. Elle fait partie depuis longtemps de la communauté juive de San Francisco. Elle ne décolère pas de ses 3 interrogatoires successifs subis la semaine dernière à l’aéroport de Tel Aviv, ainsi que les questions pour savoir si elle travaillait avec des associations palestiniennes, et les réflexions faites par ses interlocuteurs successifs.

Fervente soutien de l’association « Break the silence » dont le but est de nuire à Tsahal, elle ne comprend pas la longue attente dans le doute sur le fait qu’on la laisserait entrer. Quand elle a dit que son association soutenait la société civile israélienne, il lui a été rétorqué « La société civile palestinienne, vous voulez dire ! »

« En tant que Juive ayant passé ma vie dans la communauté juive américaine, je ne pensais pas que cela puisse m’arriver un jour », écrit-elle dans Haaretz.

« Et pour la première fois, il m’a été donné de comprendre ce que vivent les Palestiniens, les Arabes, les Musulmans et autres non-Juifs qui veulent entrer en Israël ou en partir. »

« La similitude avec ce que deviennent les USA sous la présidence de Trump était frappante », ajoute-t-elle, en concluant : « Mais je dois dire que j’ai été un peu naïve car la liberté d’expression se réduit considérablement en Israël et la répression commence à frapper tous ceux qui ne parlent pas d’une même voix sous le gouvernement Netanyahou. Il faut voir également comment sont traités les citoyens arabes ou éthiopiens quand ils manifestent » ».

« La sécurité aux frontières, conclut-elle, devrait servir à nous protéger tous, et non à nous discriminer, à nous humilier et à nous harceler sur des bases religieuses, ethniques ou politiques. Mais on ne parviendra pas à me faire abandonner, ni à moi, ni à mes collègues, notre attachement aux valeurs d’égalité et de démocratie pour tous les citoyens ».