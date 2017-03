La mairie anti-israélienne de Vaulx-en-Velin emploie un trafiquant de drogue

Ce mardi, dans un sous-sol d’un immeuble de l’allée Georges-Clouzot à Villeurbanne, les policiers qui patrouillaient ont reconnu un visage connu.

Ils ont en effet croisé un homme âgé de 24 ans, bénéficiant d’une demi-pension d’adulte handicapé, qui avait été condamné un an auparavant pour détention de cannabis. Sur lui, les fonctionnaires ont découvert un kilo d’herbe et 200g de résine.

Alors qu’il était employé à temps partiel en tant qu’animateur à la marie de Vaulx-en-Velin, connue pour ses vues radicales contre l’Etat juif, il s’adonnait donc, aussi, à un petit trafic de drogues.

L’individu a été condamné à 10 mois de prison, dont 6 avec sursis et une mise à l’épreuve. Toutefois, aucun mandat de débat n’a été ordonné par le tribunal. Enfin, il est désormais interdit au dealer d’exercer une activité avec des mineurs.