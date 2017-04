La météo pour Pessah

Ce lundi, les températures seront en hausse. Le vent se lèvera le long du littoral méditerranéen. Demain mardi, encore plus chaud. Mercredi, le sharav soufflera sur l’ensemble du pays. En soirée la pluie tombera sur la majeure partie du pays. IL fera cette après-midi 23 à Jérusalem et Tel-Aviv, 21 à Ashdod et Ashkelon, 22 à Netanya, 20 à Haïfa, 27 à Beersheva et Tibériade, 30 à la Mer Morte et 33 à Eilat.