La méthode polonaise pour répondre à une agression de la part de musulmans

Exaspération en Pologne contre la violence perpétrée par deux assassins musulmans. Le propriétaire algérien d’un kebab et son cuisinier tunisien qui a porté les coups de couteau à leur victime polonaise sont inculpés de meurtre par le parquet. On connaît désormais mieux le déroulement des événements du soir de la Saint-Sylvestre qui ont déclenché les émeutes du 1er janvier. L’Algérien, qui a la nationalité polonaise, tenait le Polonais pendant que le Tunisien lui portait trois coups de couteau : à l’avant-bras, au ventre et au cœur. Le cuisinier tunisien a reconnu avoir frappé sa victime avec un couteau, tandis que le tenancier algérien du kebab nie les faits qui lui sont reprochés. Daniel, le Polonais tué, était sorti en courant du kebab avec deux bouteilles de Coca-Cola qu’il n’avait pas payées. Après le retour au restaurant des deux Maghrébins, un Polonais en est sorti en jetant un pétard à l’intérieur. La victime polonaise était connue des services de police pour des cambriolages et des menaces.

28 Polonais ont été arrêtés par la police pour les dévastations commises contre le kebab et les jets de projectiles contre les policiers lors de la manifestation du lendemain.