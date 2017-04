La NASA lance un satellite de recherche d’étudiants israéliens

Plus de 80 étudiants israéliens de Herzliya, Ofakim, Yeru’ham, Ofra, et la ville bédouine de ‘Hura, ont construit un « Cubesat » appelé Du’hifat-2 dans le cadre du programme de recherche QB50 thermosphère de l’Union Européenne. et sera mis sur orbite par la NASA.

Du’hifat-2 est l’un des 28 Cubesats de 23 pays participants au programme QB50 de l’UE, mais il est le seul qui a avoir été construit par des élèves du secondaire. Les Cubesats ont été lancés sur une fusée Atlas-5 US le ce 18 Avril 2017 depuis Cap Canaveral en Floride. Les Cubesats seront livrés à la Station spatiale internationale (ISS) où ils seront placés en orbite dans six semaines. Ces satellites mesureront la densité du plasma dans la thermosphère entre 85 km et 300 km altitude au-dessus de la surface de la Terre. Les étudiants israéliens étudieront les données des Cubesats au Science Center de Herzliya, où les signaux des satellites en orbite autour de la Terre seront reçus.

Le Ministre israélien des Sciences et, de la technologie et de l’Espace Ofir Akunis, a déclaré: « Du’hifat-2 est non seulement une aventure éducative qui apporte un espace plus proche de la jeunesse et définit la voie à la génération de demain, il est également un projet de recherche international. C’est la fierté israélienne pour la future génération, et l’occasion de sensibiliser le public sur l’espace . »

Du’hifat-2 a pris deux ans pour être mis au point et a été financé par l’Agence Spatiale israélienne, et le projet supervisé par le Centre des sciences de Herzliya. Les élèves du secondaire ont été aidés dans leurs efforts par les ingénieurs d’Israel Aerospace Industries et de l’Agence spatiale d’ Israël. Du’hifat-1 avait été lancé en 2014 et a également été mis au point par les élèves des écoles israéliennes. Ce satellite est toujours en orbite et aide à localiser les personnes perdues dans les zones sans couverture de téléphonie mobile.