La nouvelle déclaration pro israélienne de Theresa May

« Il est dans notre intérêt – ceux du Royaume-Uni et des États-Unis – de se tenir fort ensemble pour défendre nos valeurs, nos intérêts et les idées mêmes auxquelles nous croyons », a déclaré la dirigeante britannique lors d’une allocution aux États-Unis devant des élus républicains. « Que ce soit pour la sécurité d’Israël au Moyen-Orient ou de celle de l’Estonie dans les pays baltes, nous devons toujours nous tenir aux côtés de nos amis et alliés dans les pays démocratiques lorsqu’ils sont attaqués », a insisté Mme May.