La nouvelle méthode israélienne pour la cicatrisation des brûlures

Le Dr. Alex Golberg de l’Ecole Porter d’études environnementales de l’Université de Tel-Aviv a mis au point une nouvelle technologie prometteuse qui contrôle la prolifération des cellules de collagène à l’origine de la cicatrisation des brûlures graves. La nouvelle méthode, élaborée en collaboration avec des chercheurs de Havard et de l’hôpital Rainers pour les grands brûlés, pourrait réduire de manière significative l’étendue des cicatrices produites pendant la guérison des brûlures et éviter des souffrances à des millions de personnes dans le monde entier. L’étude a été publiée le 5 juillet 2016 dans le Journal of Investigative Dermatology.