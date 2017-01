La Nouvelle Zélande justifie sa position hostile à Israël

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères a défendu jeudi le vote de son pays en faveur de la résolution anti-israélienne 2334, insistant sur le fait que le vote était conforme à la politique de la Nouvelle-Zélande à l’égard des «colonies» israéliennes.

La Nouvelle-Zélande a été l’un des quatre coauteurs de la résolution adoptée le mois dernier par le Conseil de sécurité de l’ONU. La résolution fut adoptée avec une majorité absolue de 14 voix pour et aucune contre, les États-Unis s’abstenant et permettant ainsi l’adoption de cette résolution.

Dans un article publié jeudi dans le Herald de la Nouvelle-Zélande et cité par la JTA, le ministre des Affaires étrangères Murray McCullay a écrit: «Pendant toute la période de deux ans de présence de la Nouvelle-Zélande au Conseil de sécurité, le Secrétaire général et son Coordonnateur spécial ont exprimé leur inquiétude que les forces d’incitation à la violence et les progrès incessants du programme de colonisation sapaient la solution des deux États. »