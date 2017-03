La photo qui fait la une ce matin…agace les Israéliens

Regardez bien ces photos, elles ont été prises du côté syrien de la frontière avec Israël. L’agence syrienne « Step news » a publié 3 clichés où l’on aperçoit le territoire israélien sur le plateau du Golan. On y voit sur l’une des photos des troupes de l’Onu en action dans la zone transfrontalière et sur une autre la base israélienne de Tel Fares.

Mais la photo qui interroge les Israéliens ce mardi matin concerne la question des réfugiés. En toile de fond, toujours la base israélienne de Tel Fares. Au premier plan, un réfugié syrien dessine grossièrement le paysage. La colline israélienne devant lui et sur l’antenne, flotte un drapeau syrien, alors que la bannière frappée de l’étoile de David est brisée.

Le problème est que le camp de réfugiés installé au pied de Tel Fares dans la zone internationale a été aménagé avec l’assentiment d’Israël. C’est l’Etat juif via les troupes onusiennes qui fournit l’aide alimentaire aux centaines de personnes ayant fui les combats. Les plus mal en point ont même, par centaines, été admis, soignés et sauvés dans les hôpitaux israéliens.

Le fait de voir un réfugié qui doit la vie et celle de sa famille à Israël, occuper son temps à imaginer un conflit avec ceux qui le protège, laisse songeur. A moins bien sûr que ce cliché ne soit qu’une mise en scène voulu par le photographe de l’agence syrienne…