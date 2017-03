La piste terroriste envisagée à Essen en Allemagne

La police allemande, qui a réussi à prévenir ce weekend une attaque terroriste contre un centre commercial à Essen (ouest du pays), fait état d’un lien entre cette menace et le groupe terroriste État islamique. Des instructions et des ordres auraient été envoyés par un combattant allemand de Daech. Deux hommes ont été arrêtés dans la ville d’Oberhausen, près d’Essen, dans le cadre de l’enquête. Une perquisition a été menée à leur domicile, mais aucune saisie d’armes et d’explosifs n’a été annoncée.