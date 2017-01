La place importante d’Israël au CES de Las Vegas, le plus grand salon high-tech au monde

Le CES 2017 (Consumer Electronic Show) de Las Vegas a rassemblé du 5 au 8 janvier, 3 800 exposants et 170 000 participants.

Pour cette cinquantième édition, des dizaines de start-up étaient présentes pour mettre en avant le savoir faire de la « Silicon Valley israélienne ». Michael Admon du département de haute technologie de l’Institut de l’Export israélien vante les réussites des pépites israéliennes: « Les entreprises du Pavillon israélien présentent des solutions innovantes qui répondent aux besoins des secteurs de l’électronique grand public et du divertissement, y compris les technologies portables, les solutions avancées pour les technologies audio et vidéo, l’impression 3D, les technologies IoT, la mHealth et les voitures autonomes ». Israël est un véritable nid à création en matière de technologie. Ainsi, c’est plus de 500 sociétés d’électronique grand public et de médias numériques qui ont vu le jour jusqu’à aujourd’hui et cela ne fait qu’augmenter. Les start-up israéliennes inspirent les mastodontes internationaux de la high tech pour les années à venir.