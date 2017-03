La présidente de France Télévision tolère-t-elle les appels au meurtre répété contre D. Trump sur les chaînes publiques?

Les médias publiques français ne distillent pas que de la haine contre Israël, ils le font aussi et de manière très directe contre le nouveau président américain, avec plusieurs appels directs souhaitant son assassinat ces derniers jours. La Présidente de France Télévision, est étrangement silencieuse sur ces faits sans précédents…

Le CSA a été saisi par ces appels au meurtre dans un communiqué porté par M. Goldnadel:

« Le Collectif des Usagers du service public de l’audiovisuel (C.U.S.P.A.) saisit le CSA

Il peut paraître étrange que des animateurs de la télévision appellent au meurtre. Il est encore plus étrange qu’ils le fassent sur les chaines du service public. Il est toujours plus étrange qu’ils le fassent deux fois dans la même journée au sujet de la même personne, appelant au meurtre de Donald Trump.

C’est pourtant ce qui est arrivé sur France 2 le samedi 25 février. Le matin dans l’émission « Thé ou café » avec Florence Foresti et le soir dans « On n’est pas couché » avec Laurent Ruquier et sans que la présidente de France Télévisions s’en inquiète.

Le syndicat FO de France Télévisions s’en est indigné dans un communiqué du 28 février.

Le Collectif des Usagers porte l’affaire devant le CSA par l’intermédiaire de son avocat conseil Maître Goldnadel.

Claude Chollet

Président du Collectif

contact@collectif-uspa.fr »

Qu’est-ce qui explique le silence de la direction de France Télévision, et de sa Présidente, Mme Ernotte?