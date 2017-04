La radio Galé Tsahal fait ses excuses à … Baba Salé

La radio de l’Armée de défense d’Israël a présenté ses excuses pour des paroles dures et moqueuses à l’égard du tsadik Baba Salé zatsal lors d’un programme satirique diffusé sur les ondes israéliennes.

Cet incident est survenu quand le chroniqueur a évoqué le « statu quo » a propos du financement publique des travaux de rénovation la tombe du tsadik à Netivot. L’un des speakers se demandait: « Pourquoi rénover la tombe d’un homme mort, je pense qu’il va ressusciter et me faire la maison. Baba Salé était un idiot. »

On ne peut que déplorer le manque de respect envers les hommes pieux qui ont marqué des générations entières et qui sont le symbole du judaïsme. Judaïsme qui trouve son unique origine au mont Sinaï il y a plus de 3000 ans, lors d’une promesse de se donner corps et âme, de génération en génération, pour l’accomplissement des commandements de la Torah, ce que Rabbi Israël Abouhatsira zatsal a su illustrer toute sa vie durant avec une assiduité légendaire.

Si Israël excelle dans bien des domaines, il est à noter qu’en ce qui concerne la connaissance de soi-même et l’éducation nationale, il y a des lacunes.

Comment se peut-il donc, que dans l’Etat juif que nous chérissons tant, il peut y avoir une telle ignorance de valeurs juives essentielles comme les tsadikim et le respect qu’ils inspirent (même pour les moins pratiquants d’entre-nous) ?

Si des excuses ont été faites, cela doit tout de même nous interpeller en cette veille de Pessah, fête de la transmission des valeurs, sur le système éducatif israélien, que certains désirent autant que l’Etat ,juif.