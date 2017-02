La rencontre Netanyahou May aura finalement lieu lundi

Annoncée pour dimanche dans un premier temps, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rencontrera finalement son homologue britannique Theresa May lundi à Londres. « Je vais discuter avec elle de la nouvelle réalité dans notre région et de la nécessité d’adopter des approches nouvelles et partagées face aux grandes menaces dans notre région, la principale étant celle de l’Iran », a affirmé Netanyahou.