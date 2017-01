La rénovation du quartier de Kyriat Yovel à Jérusalem est lancée

La Commission de planification et de construction de Jérusalem a approuvé un programme de rénovation urbaine pour un site du quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem. Le site concerné couvre 28 dunams (sept acres) et comprend actuellement trois lots résidentiels qui totalisent 59 unités de logement. Le plan propose de démolir sept bâtiments anciens et de les remplacer par autant de constructions nouvelles, notamment une tour de 19 étages et un immeuble de 8 étages avec une façade commerciale. Les nouveaux bâtiments seront composés d’un total de 255 nouvelles unités de logement, soit un ratio de 4,3 nouvelles constructions en remplacement des anciennes.