La Russie demande à Damas de restituer la dépouille de l’espion israélien Elie Cohen

Un responsable israélien non identifié a déclaré au quotidien Haaretz que le président Reuven Rivlin et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont personnellement demandé au président Vladimir Poutine d’intercéder auprès des Syriens, et Netanyahou a réitéré cette demande au Premier ministre russe Dmitri Medvedev, durant son dernier voyage en Israël en novembre. L’agent du Mossad Eli Cohen avait été traduit en justice puis exécuté par le gouvernement syrien pour espionnage le 18 mai 1965, après qu’il a réussi à infiltrer le gouvernement syrien de Kamel Amin Thaabet durant 4 ans.