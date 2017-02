L’ayatollah extrémiste Ali Khamenei a pris la parole lors de la sixième conférence internationale à l’appui de l’intifada palestinienne, l’une des nombreuses manifestations que les autorités de Téhéran organisent en solidarité avec les « Palestiniens ».

« Cette tumeur cancéreuse, depuis son début, a augmenté progressivement et son traitement doit être progressif aussi », a déclaré Khamenei dans un discours diffusé en direct sur la télévision d’Etat.

«Les intifadas multiples et la résistance continue ont réussi à atteindre des objectifs supplémentaires très importants. Nous continuons à avancer vers nos autres objectifs, soit la libération complète de la ‘Palestine' », a-t-il ajouté.

Il a cité le retrait d’Israël du sud du Liban en 2000 et de Gaza en 2005 comme deux réalisations majeures à ce jour. Le président soit-disant « réformateur » Hassan Rouhani et les extrémistes qui dirigent le parlement et le pouvoir judiciaire – Ali Larijani et l’ayatollah Sadegh Larijani – étaient autour de leur chef suprême pendant qu’il parlait.

Parmi les invités des 80 pays participant à la conférence de haine, figuraient des orateurs d’Algérie, du Mali, de Corée du Nord, du Liban et de la Syrie…

« Si la ‘résistance’ n’avait pas bloqué le régime sioniste, maintenant nous serions témoins de ses violations d’autres territoires en Egypte, en Jordanie, en Irak et dans le golfe Persique, etc. »