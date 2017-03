La situation sécuritaire en Suède ne cesse de se dégrader

La situation de la Suède ne cesse de se détériorer, dans un glissement sécuritaire impressionnant. C’est le pays européen où les bandes criminelles utilisent le plus de grenades, souvent issues de stocks provenant de l’ex-Yougoslavie, selon un rapport de la police consulté mardi. L’usage de ces armes a été multiplié par plus de six entre 2014 et 2016, précise le rapport. Cette année-là, 52 incidents ont été recensés.

Les quartiers accueillant le plus de migrants à Stockholm, Göteborg et Malmö ont connu ces dernières années une violence difficile à combattre pour les forces de l’ordre.

D’après un rapport du Conseil suédois de prévention de la délinquance (BRÅ), le nombre des assassinats à l’arme à feu dans les milieux criminels a augmenté depuis 2010 (28 en 2016) et les victimes, tout comme les malfaiteurs, sont le plus souvent de jeunes hommes.