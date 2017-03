La star de Youtube récidive en tuant des Juifs dans un nouveau jeu en ligne

La star de YouTube, Félix Kleiberg, connu par des dizaines de millions d’abonnés à sa chaîne en tant que PewDiePie a dû affronter le mois dernier de vives critiques suite à sa publication de blagues à caractère antisémite. Certains de ses plus importants sponsors, dont Disney et même la direction de YouTube, ont annoncé qu’ils ne travailleraient plus avec lui. PewDiePie s’est dépêché de présenter des excuses et de déclarer que ses paroles ont été sorties de leur contexte et qu’il s’agit d’une satire et d’un humour qui n’ont pas été reçus avec enthousiasme.

Cependant, dans une nouvelle vidéo qu’il a posté sur la chaîne, il semblerait que PewDiePie pousse encore plus loin son humour antisémite. Cette fois, la vidéo est une « simulation d’Hitler », dans laquelle Kleiberg joue à un nouveau jeu d’action appelé Conan Exiles, après s’être donné l’apparence la plus ressemblante (le jeu est très limité) du dictateur Hitler. Si ce n’est pas suffisamment clair, au cours de la vidéo, Kleiberg surnomme clairement ses ennemis les juifs, alors qu’il tente de les tuer.

Tout au long du jeu, les joueurs affrontent plusieurs ennemis, d’autres joueurs, des animaux etc. PewDiePie surnomme chaque ennmi auquel il se heurte – humain ou animal – comme un juif de différent degré. Les degrés sont une blague entre joueurs, mais le moment où PewDiePie frappe à mort son ennemi avec une hache de pierre et le surnomme juif, éclate aux yeux de tous, même sans sensibilité à l’antisémitisme.

A la fin de la vidéo, PewDiePie accorde un crédit à l’équipe de production composée entièrement de chefs du parti nazi et de l’armée allemande, comme par exemple Hermann Goering, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler. Il est évident qu’il s’agit d’une tentative de provocation, une blague sur le compte des visiteurs avec l’intention de provoquer encore plus de scandale, et que les excuses de PewDiePie sur ses vidéos précédentes « dans le cas où elles auraient blessé quelqu’un » paraissent un peu ridicules.