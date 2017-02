La Suède chaleureusement félicité par le Mollah en chef iranien

A mesure qu’elle devient une irréductible ennemie de l’Etat juif, la Suède se rapproche du régime théocratique des Mollahs. A tel point qu’Ali Khamenei, qui ne rêve que de la destruction d’Israël, a salué publiquement samedi la Suède qu’il a qualifiée de « partenaire économique fiable contrairement aux Etats-Unis et aux puissances occidentales. »

« En raison de sa relation ancienne avec l’Iran, la Suède est un pays qui a bonne réputation aux yeux de notre peuple et l’optimisme des deux nations l’une envers l’autre est un terreau fertile pour développer une coopération », a ajouté Khamenei.

Lors de la visite de Lofven, les deux pays ont signé des accords initiaux de coopération dans les domaines de la science et des technologies, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du réseau routier, des télécommunications, des droits des femmes et de la famille.

« Nous savons que vous êtes un homme d’action et nous espérons que vous agirez de façon à ce que les accords ne restent pas seulement sur le papier », a dit Khamenei au chef du gouvernement suédois.