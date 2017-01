La tour solaire dominera le Néguev à 250 mètres de hauteur

Bien que le soleil brille pratiquement toute l’année en Israël, l’énergie solaire y joue un rôle relativement insignifiant, mais les choses vont changer suite à la construction d’une tour solaire de 250 m de haut dans le désert du Néguev. Globalement, le projet Ashalim comprendra trois champs solaires qui fourniront à la fin des travaux, en 2018, sa plus grande source d’énergie alternative au pays. Les champs solaires produiront 310 MW et couvriront les besoins de 130 000 foyers, soit 5 pour cent de la population. Le gouvernement israélien s’est fixé pour but de couvrir d’ici 2020 environ 10 pour cent des besoins énergétiques du pays par des énergies renouvelables. A l’heure actuelle, le taux est de quelque 2,5 pour cent.