La vie des Juifs compte-t-elle pour Mark Zuckerberg?

Les terroristes du Fatah ont poursuivi cette semaine leur incitation à la violence et au terrorisme avec des messages sur leur page Facebook, rendant hommage à une terroriste suicidaire qui a tué un Israélien et en a blessé plus de 100 en 2002.

Wafa Idris a été louée comme « une fille du mouvement Fatah », soulignant que son attaque suicide avait été menée « afin que son corps pur éclate en morceaux dans les visages des sionistes ».

Dans un message traduit par l’ONG Palestinian Media Watch, on peut lire sur la page Facebook du Fatah:

« Aujourd’hui [Le 27 janvier 2017] est le 15ème anniversaire de l’opération de la martyre de l’Intifada Al-Aqsa, qui a été menée par Wafa Idris, une fille du mouvement Fatah. Elle a fait exploser une ceinture explosive sur la rue Jaffa dans Jérusalem occupée, de sorte que son corps pur s’est éclaté en morceaux aux visages des sionistes. Un Israélien a été tué dans l’opération et 90 autres ont été blessés [plus de 100 selon PMW], dans une réponse à l’assassinat contre le commandant Raed Al-Karmi [un terroriste palestinien responsable de la mort de neuf Israéliens]. »

Plus tôt ce mois-ci, le Fatah a également commémoré Karmi, terroriste loué comme étant un «chasseur de colon».

Le message Facebook du Fatah a souligné que «la peur a commencé à imprégner les rangs de l’armée d’occupation quand Al-Karmi a réussi à tuer environ 12 soldats israéliens et des civils. »

Le gouvernement israélien a continuellement accusé le mouvement du Fatah du président non élu Mahmoud Abbas d’incitation au terrorisme.