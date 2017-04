La ville de Barcelone vote une motion anti israélienne et pro-BDS

La ville de Barcelone, en Espagne, vient de voter une motion condamnant « l’occupation » israélienne et affirmant la légitimité du mouvement de Boycott, Désinvestissement, Sanctions pour défendre les droits humains. “Nous condamnons l’occupation israélienne, la colonisation, le vol des ressources palestiniennes, dont les terres et l’eau, l’exploitation, et les destructions. Nous rejetons toute forme de complicité avec cette politique et ses violations des droits de l’homme ». La motion encourage les autorités espagnoles à inclure dans tous les contrats publics des clauses concernant le respect des droits humains et excluant toutes les entreprises qui profitent de « l’occupation » israélienne et de ses « colonies illégales ».