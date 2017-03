La Zambie rejoint le premier sommet Israël-Afrique

La Zambie soutient et participera en octobre prochain à Lomé au premier Sommet Afrique-Israël. C’est ce qu’a déclaré vendredi le président Edgar Chagwa Lungu en recevant le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey. Quelques heures plus tôt, c’est le chef de la diplomatie zambienne, Harry Kalaba, qui avait confirmé la présence de son pays au Sommet. Le chef de l’Etat zambien a effectué fin février une visite officielle en Israël. Le Sommet Afrique-Israël a pour ambition de relancer la coopération politique et économique entre Jérusalem et le continent africain dans un esprit de prospérité partagée. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, assistera à cet événement.