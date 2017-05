L’administration américaine demande de raccourcir la visite de Trump à Yad Vashem

Prévue pour une durée d’une heure et quart, la visite du mémorial de la Shoah à Yad Vashem ne devrait pas excéder la demie heure selon les sherpas venus préparer le déplacement de Donald Trump en Israël. Le mémorial fait partie des étapes habituelles des visiteurs officiels en Israël, or Trump sera en visite de travail et non en visite d’état argue l’entourage du président.