L’AFP prise en flagrant délit de désinformation par Arrêt sur Images

L’AFP ne désinforme pas uniquement sur Israël, même si cela reste sa spécialité. Le cas de l’assistant parlementaire qui soutenait le terrorisme illustre aussi le caractère biaisé de l’agence de presse. Yacine Chouat, assistant parlementaire du sénateur socialiste Roger Madec, est soupçonné d’avoir partagé des publications pouvant passer pour des appels au djihad sur sa page Facebook personnelle. C’est ce que révélait cette semaine le Canard Enchaîné, qui ne citait aucun nom. Suite à ces révélations, l’AFP a publié une dépêche le 22 février, sans donner le nom de l’assistant et ni celui de son sénateur. Contactée par @si, l’AFP explique avoir voulu simplement vérifier les informations du Canard et estimé inutile de donner le nom de l’assistant et de son sénateur à ce stade de l’enquête. Par ailleurs, après discussion entre le sénateur et l’agence, il a été convenu que l’AFP ne donnerait pas les noms de l’assistant et de l’élu qui n’est pas visé par cette enquête.