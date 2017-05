L’agence de presse officielle du Qatar piratée…

Le Qatar a annoncé mercredi que son agence de presse QNA avait été piratée par une «entité inconnue» et avait diffusé un faux communiqué attribué à l’émir Tamim ben Hamad al-Thani sur des sujets régionaux sensibles……

«L’agence de presse du Qatar a été piratée par une entité inconnue», indique un communiqué du service de presse gouvernemental. «Un faux communiqué attribué à Son Altesse a été publié», selon la même source. Une enquête sera ouverte pour atteinte à la sécurité, a ajouté le service de presse gouvernemental.

Le faux communiqué traite de problèmes politiques sensibles avec d’autres nations de la région, dont l’Iran et Israël, ainsi que de la relation entre Doha et le président américain Donald Trump.

Parmi les sujets évoqués figurent le conflit israélo-palestinien, les relations stratégiques avec l’Iran, et des déclarations sur le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, dont l’ancien leader Khaled Mechaal réside au Qatar.

Le faux communiqué contient aussi des commentaires négatifs sur les relations entre le Qatar et l’administration du président Trump.

Des médias de la région, notamment des Emirats arabes unis, ont repris ce faux communiqué, qui a agité les réseaux sociaux de la région du Golfe avant que Doha ne le démente.

Le service de presse gouvernemental a précisé que «l’Etat du Qatar poursuivra» tous les auteurs du piratage de QNA.

Source 24 Heures