L’agent secret à l’origine des fuites contre Trump retourne dans la clandestinité

Selon le Daily Telegraph l’ex-agent des services secrets britanniques reconverti en consultant est l’auteur du rapport controversé sur des liens présumés entre le président élu américain Donald Trump et la Russie, a quitté son domicile et est retourné dans la clandestinité par craintes de représailles. Le rapport publié, qui contiennent de nombreuses informations non vérifiées et qui fait état de nombreuses allégations compromettantes sur Donald Trump, notamment l’existence d’une vidéo à caractère sexuel impliquant des prostituées ou des échanges d’informations pendant près d’une décennie avec le Kremlin, a été publié par le média Buzzfeed mardi.