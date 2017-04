L’aide militaire américaine à l’Egypte se poursuivra

Les États-Unis n’entendent pas cesser de fournir une aide militaire et économique à l’Égypte, a déclaré le représentant de l’administration présidentielle américaine en commentant les pourparlers à venir entre le Président Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L’Égypte est le deuxième bénéficiaire dans la région de l’aide américaine après Israël, mais devant la Jordanie et l’Autorité palestinienne.