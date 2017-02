L’Allemagne a échappé à un attentat contre ses policiers

La police a arrêté un Allemand qui a admis avoir planifié un attentat contre la police ou des soldats ont annoncé jeudi des procureurs et des policiers.



Les procureurs ont déclaré que des produits chimiques qui pourraient être utilisés pour fabriquer des engins explosifs ont été trouvés lors d’une fouille de sa maison dans la ville de Northeim, dans le centre de l’Allemagne.



« On pense que le jeune homme de 26 ans fait partie d’un groupe de salafistes » ont-ils déclaré. Dans leur déclaration, les procureurs et la police ont qualifié l’arrestation « de grand succès dans la lutte contre le terrorisme ».