L’Alyah est plus forte que le terrorisme selon une étude

L’immigration juive vers Israël en provenance d’Europe occidentale n’est pas affectée par la situation sécuritaire selon une récente étude.

L’Institut de recherche sur les politiques juives de Londres (JPR) a publié vendredi ses conclusions sur l’immigration juive en Israël, ou Alyah, dans un rapport intitulé «Les Juifs quittent-ils l’Europe? Le rapport n’a ni confirmé ni réfuté l’hypothèse selon laquelle l’antisémitisme est à l’origine de l’augmentation de l’Alyah en provenance de France, de Belgique et d’Italie. L’étude de 30 pages, réalisée par le chercheur David Staetsky, a trouvé une relation concluante entre l’Alyah et le chômage et la stabilité politique.

« On constate aussitôt que les périodes où le chômage est élevé au Royaume-Uni correspondent à des périodes de forte migration des juifs britanniques vers Israël », peut-on lire dans le rapport.

Le rapport révèle que la Belgique, la France et l’Italie connaissent une augmentation sans précédent de l’Alyah. La prévalence des incidents antisémites, y compris les attaques violentes, a augmenté de façon spectaculaire depuis le début des années 2000, selon l’étude.

En Grande-Bretagne et en France, les incidents antisémites ont été multipliés ces dernières années, notamment à partir des années 2000. Beaucoup de ces attaques sont commises par des personnes d’origine musulmane ou arabe comme un retour sur les actions d’Israël, ce qui est qualifié de nouvel antisémitisme.

« Peut-être étonnamment », selon le rapport, la recherche n’a révélé aucune « corrélation significative entre les niveaux de migration vers Israël et la situation sécuritaire [en Israël] ».