L’ambassadeur d’Israël à l’ONU: « personne ne brisera le lien du peuple juif avec sa terre »

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies Danny Danon a durement réagi à la décision américaine de ne pas utiliser son veto contre la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. « Nous pensions que le plus grand allié d’Israël agirait en accord avec les valeurs que nous partageons et qu’ils auraient utilisé son veto contre cette honteuse résolution », a-t-il déclaré. « Je ne doute pas que la nouvelle administration américaine et le nouveau Secrétaire général (de l’ONU) inaugurera une nouvelle ère dans les relations entre les Nations Unies et Israël », a-t-il ajouté. « Ni le Conseil de sécurité, ni l’UNESCO ne peuvent rompre le lien qui existe entre le peuple d’Israël et la terre d’Israël », a-t-il poursuivi.