L’ambassadeur d’Israël à l’ONU : « l’Autorité palestinienne récompense le terrorisme »

Le représentant permanent d’Israël à l’ONU, l’ambassadeur Danny Danon, a présenté aux membres du conseil de sécurité de l’organisation les statistiques concernant l’implication de l’autorité palestinienne dans les actes de terrorisme. Selon ce rapport, l’autorité palestinienne a versé plus 175 millions de Dollars aux familles de terroristes en Judée et Samarie et à Jérusalem Est. L’objectif de ce rapport est de démontrer aux nations occidentales que leurs donations à l’autorité palestinienne encouragent directement le terrorisme.