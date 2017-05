L’ambassadeur turc en Israël : « les relations entre nos pays sont complètement rétablies »

Au cours d’une interview à la radio israélienne, Camel Acam, ambassadeur de Turquie en Israël, déclare que la coopération entre son pays et Israël est en bonne voie. Selon lui, même si il y a toujours eu des points de désaccord entre Jérusalem et Ankara, la relation reste solide et il espère que la croissance de la coopération économique ainsi que sur les sujets d’infrastructure va encore grandir. Cette interview survient après une série de déclarations belligérantes du président Erdogan envers Israël.