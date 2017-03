L’ambassadrice américaine à l’ONU : le dénigrement d’Israël c’est terminé

S’exprimant devant l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) Nikki Haley, la nouvelle ambassadrice des États-Unis à l’ONU a déclaré que l’acharnement et le dénigrement contre l’état d’Israël dans l’enceinte des Nations-Unies était terminé. L’ambassadrice a dénoncé Barack Obama pour n’avoir pas opposé son veto à la résolution 2234 condamnant les localités juives de Judée Samarie. « Et je veux qu’ils sachent que, certes, c’est arrivé, mais que cela n’arrivera plus », a-t-elle promis, avant de lancer devant des délégués enthousiastes: « L’époque où l’on dénigrait Israël, c’est terminé ».