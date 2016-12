L’Amérique atteinte par Pallywood

Les Palestiniens ont fait des petits. On savait que leur expertise en explosifs avait été déterminante pour permettre l’usage des engins utilisés lors des attentats de novembre 2015 à Paris. Mais leur maîtrise de la propagande audiovisuelle est aussi un exemple. Pallywood, ou la façon d’accuser l’autre – Israël en l’occurrence – d’agressions imaginaires sévit désormais aux USA.

Fortement relayée par la presse américaine, notamment la plus libérale, « l’agression à caractère islamophobe » d’une certaine Yasmin Seweid était en réalité un coup monté. Utilisée à point nommé pour dénoncer les « dérives islamophobes » de D. Trump, cette histoire risque d’avoir un effet boomerang sur les associations musulmanes spécialisées dans la dénonciation de « l’islamophobie. »

Début décembre, en rentrant chez elle après avoir dépassé son couvre-feu, Yasmin Seweid portait plainte contre trois hommes qu’elle aurait clairement identifiés. Désignés comme des « supporters de Donald Trump », ses agresseurs l’auraient attaquée dans le métro au motif qu’elle était musulmane. « Ils m’ont traitée de terroriste, m’ont dit de dégager de ce pays et de retirer mon p***** de foulard avant de me l’arracher de force », racontait la jeune New Yorkaise de 18 ans.

L’histoire fait vite le buzz. La victime présumée s’est même exprimée sur les réseaux sociaux : « Cela me déchire le cœur qu’un si grand nombre de personnes aient décidé de rester passif tout en me regardant me faire harceler verbalement et physiquement par ces porcs dégoûtants. »

Après des suspicions de la police, l’étudiante passe aux aveux et avoue avoir tout inventé. « Rien ne s’est passé, et il n’y avait pas de victime », a rapporté une source policière au Daily News. Poursuivie pour faux témoignage et entrave à la justice, Yasmin s’est présentée le 15 décembre au tribunal la tête rasée, sans hijab. Une punition que lui auraient infligée ses parents. Elle admet avoir menti par crainte de ses parents, qui désapprouvent sa relation avec son petit ami. Yasmin Sweid risque un an de prison pour chaque chef d’accusation…