Lancement à Tel Aviv d’un vrai Whisky « Milk & Honey ». Première en Israël.

La bonne bière israélienne existe depuis fort longtemps. Mais le Whisky « Made in Israël » n’avait jamais été lancé. Tout change à présent !

Le Whisky « Milk & Honey Distillery » est lancé en Israël en Mai 2017. C’est le premier et vrai whisky produit en Terre Sainte.

Le whisky est le nom générique d’un ensemble d’eaux-de-vie fabriquées par distillation de céréales maltées ou non maltées. L’élaboration d’un whisky doit durer au minimum trois ans (ce qui est le cas du nouveau Whisky israélien) ; si le vieillissement en fût de chêne est inférieur à trois ans, il est impossible de lui conférer l’appellation de whisky. On distingue cinq étapes dans sa fabrication.

L’origine du whisky est encore aujourd’hui sujette à controverses entre Écossais et Irlandais, chacun y allant de sa preuve la plus ancienne. Par la suite, le whisky a été exporté vers le Nouveau Monde (notamment aux États-Unis et au Canada). Depuis le début du XXe siècle, des distilleries se sont développées au Japon, puis dans le reste du monde plus récemment. A présent c’est au tour d’Israël.